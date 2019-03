La cita de las hermanas Kendall y Kylie Jenner con Asap Rocky y Tyga

Lo que no está tan claro es lo de Kendall Jenner con Asap Rocky , muy amigo de Tyga. Después de haberles visto quedar varias veces los dos solos y hacer planes de pareja, aún no han confirmado su relación ni ha salido a la luz nada que evidencie su noviazgo. Además, la modelo también ha quedado en numerosas ocasiones con Jordan Clarkson y nos tiene muy despistados con su vida sentimental. Pero todo parece indicar que la modelo ha dejado de estar soltera.

LOOK AT KENDALL AND ASAP IM CRYING THEYRE SO CUTE OMG @KendallJenner pic.twitter.com/jrBJrFeolw