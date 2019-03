El cirujano de Kylie Jenner cuenta todas sus operaciones

Kylie Jenner ha recibido sus 18 años con un cambio de imagen radical y su cirujano lo atestigua enumerando las zonas del cuerpo y la cara que ha retocado de la menor del clan Kardashian-Jenner. Lo cierto es que, la joven es la que menos contó con el respaldo de los genes de sus padres. ¡Pobre! Tanto es así, que después de sus primeras operaciones en el reality 'Keeping Up With The Kardashian' hicieron que recibiera el apodo del 'patito feo' de la familia.

Pero Kylie no se quedó de brazos cruzados. La famosa llamó al cirujano Simon Ourian para que trabaje lo que la naturaleza no le quiso regalar. El médico ha revelado que la hija de Kris Jenner se ha modificado los labios, caderas, pecho, barbilla y ojos. ¡Y eso que sólo tiene 18! A pesar de todas las intervenciones a la que se ha sometido Simon afirma "Kylie ha sido muy prudente con lo que se ha querido hacer". ¡Pues menos mal!

Hay rumores que afirman que la joven quería conseguir la voluptuosa figura de su hermana Kim y por eso aumentó el tamaño de sus pechos y culo y redujo él de sus caderas para potenciar la cintura al igual que la mujer de Kanye West. ¡El cirujano tiene todas las papeletas de haber perdido a una paciente!