Recientemente, Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford publicó un nuevo post vía stories de Instagram donde pudimos ver a la joven haciendo un gesto en su tripita mientras leía un libro para madres primerizas, 'Madre al minuto'. Una imagen que generó miles de reacciones entre los fans de la modelo quienes no dudaron en insinuar que podría estar embarazada a sus 18 años.

Ahora ha sido el turno del hijo mayor de la supermodeo de los 90, Presley Gerber, quien ha sorprendido a todos sus seguidores después de publicar un vídeo tatuándose la cara. Una decisión que ha despertado el odio de todos los haters, y es que el tatuaje se ha convertido en motivo de burla : "Acabas de arruinar tu cara", "Pobres padres", "El único malentendido aquí es ese tatuaje".

Y es que el modelo de 20 se ha tatuado en la mejilla derecha la palabra "Incomprendido", un hecho del que asegura no arrepentirse según confesaba a la plataforma Page Six: "Si pensara que esto iba a arruinar mi cara o no hubiera querido hacérmelo, entonces no me lo habría hecho. Creo que eso es algo bastante obvio. Dice incomprendido porque así es como me he sentido durante toda mi vida".

