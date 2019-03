La cienciología parece ser la 'culpable' de la separación entre Tom Cruise y Katie Holmes

Impactados quedábamos el pasado viernes 29 de junio cuando supimos del final del matrimonio de una de las parejas más ‘sólidas’ del panorama celebrity hollywoodenses. Tom Cruise y Katie Holmes decidían poner fin a casi seis años de amor y poco se sabe al respecto de las razones por las que estos tortolitos, que iban derrochando amor por todas las alfombras rojas, se hayan dicho adiós. Aunque ya comienzan a salir los primeros rumores...

Según Elmundo. es, en Hollywood comienza a existir un culpable de este divorcio. Y no hablamos de ningún amante, como suele ser lo típico… no. Por lo que comentan, en Los Ángeles ya se apunta a la cienciología como la verdadera culpable de que Holmes no haya podido más. Ya pasó lo mismo cuando Cruise salía con nuestra Penélope Cruz… La de Alcobendas no soportaba la obsesión del actor por esta moderna religión.

La web de cotilleos TMZ asegura que Holmes ha pedido ya la custodia de la pequeña Suri, para poder alejarla del fanatismo de su padre hacia esta religión. La actriz sí aceptó la cienciología cuando contrajo matrimonio con Tom, pese a estar bautizada y haber estudiado en colegios católicos. Esta ruptura de Holmes con la religión que sigue su ya ex podría hacer que entre ambos haya un gran distanciamiento, ya que la creencia no permite a sus miembros tener contacto con personas que se hayan desconectado de la fe…

Al parecer, la crisis era evidente desde hacía meses, ya que en muy pocas ocasiones se ha podido ver a la pareja en público, cuando antes eran inseparables. Es más, desde hace mucho tiempo Katie ya hacía vida de madre soltera junto a su pequeña en Nueva York, ciudad que visitaba Cruise de vez en cuando, sólo para ver a Suri y siempre sin pisar el domicilio familiar. Parece que entre Tom y Katie está todo más que terminado y que aquel cuento de hadas, en el que la joven actriz se casaba con el hombre de sus sueños... ha llegado a su punto y final.