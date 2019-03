La Cienciología le busca novia a Tom Cruise: la actriz Yolanda Pecoraro

Tom Cruise claramente no tiene suerte en el amor. Y es que ya han sido tres fracasos matrimoniales los que ha tenido el actor. La principal razón de que no hayan funcionado ha sido la diferencia ideológica entre sus ex parejas. Pues visto lo visto, la Cienciología es difícil de entender. Pero los expertos ya han encontrado a la mujer perfecta para nuestro soltero: Yolanda Pecoraro, o como otros la llaman ‘la princesa de la Cienciología’.

Yolanda Pecoraro es una actriz que aunque sólo tiene 27 años y la diferencia con Tom, de 50 de edad, es más que evidente, todo apunta a que puede ser la media naranja que busca la estrella. Pues las distintas declaraciones que ha recogido la publicación National Enquirer afirman que los actores tienen varias cosas en común, entre ellas su amor por la Cienciología. Y es que, la actriz ha sido educada desde los trece años en esta religión.

Aunque ahora apunten todas las miradas a Cupido por ser el momento perfecto para juntar a los dos actores, lo cierto es, que ya se conocieron en el 2004 en España, donde asistieron a la apertura de un Centro de Cienciología. Lo que hizo que poco tiempo después se les viese juntos en un partido de fútbol, en el que fueron fotografiados con la famosa pareja formada por David y Victoria Beckham.

Por consecuente, no nos extrañaría verles apareciendo juntos en algún acto relacionado con esta religión o, por qué no, haciendo planes típicos de pareja, ya que la iglesia está deseando que Tom vuelva a encauzar su vida y que mejor que con una seguidora fiel a sus mismas creencias. Pues ya no quieren más divorcios para el actor y menos aún polémicas, como las protagonizadas con sus ex, Nicole Kidman y Katie Holmes, quienes se han unido tras la reciente separación de Holmes y Cruise.