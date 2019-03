Christopher Buckner y Deena Cortese, de Jersey Shore, hacen público su compromiso en Instagram

Para Deena Cortese, la que fue concursante de Jersey Shore y amiga de Snooki, este fin de semana ha sido un sueño cumplido. La joven se ha ido de vacaciones a México con su madre y su novio, Christopher Buckner, el mismo con el que mantiene una relación sentimental desde hace 5 años y quien le ha pedido matrimonio recientemente.

"Siempre he sabido que iba a pasar el resto de mi vida junto a Christopher… Pero la pasada noche, mientras nosotros caminábamos por la playa de México, él lo hizo oficial. ¡Estamos comprometidos!", decía Cortese junto a un montaje con tres imágenes: una del anillo, otra dándose un beso y una tercera de dos copas de champán brindando.

Y es que según ha confesado Deena, el 2016 no ha sido un año bueno para ella y para su familia, pues ha estado marcado por la muerte de su padre, a quien echa mucho de menos. "Mi futuro marido no podría haber elegido un momento mejor para pedirme matrimonio. Es la primera vez que he sido feliz en todo este año, gracias a él", aseguraba la exconcursante del reality en su perfil de Instagram.