Christine Ouzounian, la niñera de Ben Affleck, culpable de la crisis de Gisele Bundchen y Tom Brady

Por culpa de una foto en Instagram

Christine Ouzounian, la ex niñera de los hijos de Ben Affleck y Jennifer Garner, ha puesto en entredicho la relación de otra de las parejas más consolidadas del panorama VIP: Gisele Bundchen y Tom Brady. El New York Post ha confirmado que el deportista y la modelo están pasando por un momento delicado después de que la institutriz colgase una foto en Instagram del viaje a Las Vegas que hizo con Affleck y Brady en la que luce los 4 anillos de la Super Bowl del futbolista. Este gesto no ha gustado nada a la brasileña que, según el diario, estaría planteándose el fututo de su relación.