Chrissy Teigen reconoce que se hizo una liposucción en las axilas

"Es un gran secreto, pero no me importa. Fue hace unos nueve años o así . "Me quitaron unas dos pulgadas de axila. Ahora han vuelto, así que ahora tendría que pagar otra vez . Fue tan fácil. Me hizo sentirme mejor al ponerme vestidos, me sentí con más confianza. Fue la cosa más tonta y estúpida que he hecho. La más tonta, pero me gustó. Sinceramente, no me arrepiento", contó a la publicación.

Reminder to never ever joke, ever (I did do the armpits, no regrets except it clearly came back) pic.twitter.com/89mHXGE1Hc