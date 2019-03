Chris Pratt y Anna Faris siguen viviendo juntos tras su separación

Chris Pratt y Anna Faris han puesto punto y final a su relación. Hace tan sólo unos días el matrimonio publicaba un comunicado en el que anunciaban el fin de su historia de amor.

Sin embargo parece que no todo está perdido. Según ha confirmado Patti Stanger a Entertaiment Tonight, la pareja sigue viviendo bajo el mismo techo: “Si la persona no sale de casa, hay mucha esperanza, eso significa que todavía se aman… Es que no quieren dejarse el uno al otro. Están muy cerca como grandes amigos”.

Ambos actores están intentando llevar el divorcio de la manera más privada posible, sobre todo por el bien de su hijo de cuatro años. Los motivos de la ruptura se desconocen, aunque algunos han apuntado a la creciente fama de Pratt en contra de la de su mujer, y otros han señalado a la actriz Jennifer Lawrence, con la que el actor protagonizó ‘Passengers’, como el motivo principal.