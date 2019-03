Chris Pratt y Anna Faris han roto por culpa de una famosa actriz según los usuarios de Twitter

Chris Pratt y Anna Faris anunciaron su divorcio a principios de esta semana. Primero se apuntó a que la fama podría ser uno de los motivos de la triste ruptura. Ahora, Twitter pone nombre y apellidos a otra de las causas de su separación: Jennifer Lawrence.

Desde que nos enteramos del final de su relación, los seguidores de la pareja de Hollywood no han dejado de buscar culpables a esta ruptura. Tanto Chris como Anna niegan que se deba a una tercera persona. El actor y Lawrance se conocieron durante la grabación de 'Passengers', y muchos apuntan a que entonces tuvieron un affaire.

Pero a Faris estos rumores le afectaron mucho, tal y como dijo en un programa de radio: "Me hicieron sentir muy insegura. Chris y yo hablamos mucho de eso. Nos cuesta mucho trabajo aceptar algunas cosas que conllevan ser una pareja de farándula. Recuerdo haberme sentido herida de tal manera que me molestaba. No quería aceptar que un chisme me hubiera afectado tanto".

Actualmente, Lawrance mantiene una relación con el director Darren Aronofsky. "Jennifer está muy unida a Darren. No hay manera de que esté con Chris", confesaba una fuente muy cercana a la actriz a un medio americano.