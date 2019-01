El mensaje de Chris Pratt a su exmujer Anna Faris antes de pedir matrimonio a Katherine Schwarzenegger

Chris Pratt y Anna Faris, su exmujer, llevan una filosofía similar al 'conscious uncoupling' de Gwyneth Paltrow y Chris Martin. El actor de 'Guardianes de la Galaxia' lleva poco más de 7 meses con Katherine Schwarzenegger desde que salió a la luz su relación el pasado verano. Ahora acaban de anunciar su compromiso y el actor quiso contárselo primero a Faris, con quien comparte un hijo de 6 años.

Hace unos días Anna contó en su podcast 'Anna Faris Is Unqualified' cómo fue el momento en el que Pratt le contó su compromiso: "Chris me escribió un mensaje esta mañana y me dijo, 'Le propuse matrimonio a Katherine anoche' y yo le respondí '¡Ah! Eso es maravilloso!'", añadió la actriz. Pero además, ha demostrado la buenísima relación que ambos mantienen desde que se oficializó su divorció hace unos meses: "Sabía que esto iba a pasar. La amo a ella, lo amo a él, estoy tan feliz de que se hayan encontrado".

Sin embargo, son muchos los que están continuamente pendientes de cada uno de los pasos que da la expareja y reconoce que eso puede llegar a ser "incómodo". Pero esto no es motivo suficiente para cortar su felicidad: "Estoy tan feliz de que todos seamos muy felices".

Una noticia que fue compartida después tanto por Pratt como por Schwarzenegger en sus respectivas cuentas de Instagram mostrando su felicidad y las ganas por esta nueva etapa.