Chris Hemsworth recompensa con una muy buena propina al fan que le devolvió la cartera

Chris Hemsworth pensaba que había perdido su cartera para siempre. Sin embargo, gracias a uno de sus fans pudo recuperarla. Tristin Buzzyn Barker, un boy scout de 17 años que la encontró y descubrió que pertenecía a su ídolo. ¡Qué fuerte! El chico, muy listo, le pidió un favor a cambio, acudir al programa de Ellen DeGeneres para poder conocerlo.

El actor, por supuesto, aceptó el trato y no sólo eso, sino que le escribió una carta dándole la enhorabuena por haber quedado el primero en los Eagle Scouts (los boys scouts de América) y le dio una recompensa económica en directo. El marido de Elsa Pataky pensó que iba a recibir la cartera vacía, por eso, decidió darle la cantidad que había en ese momento dentro de la billetera y una propina por su honestidad. El joven no podía creérselo y su reacción no fue otra que una risa nerviosa. Además, la presentadora le dio otra buena noticia, desde el programa le concedían una beca de 10.000 dólares para sus estudios universitarios. ¡Le salió bien la jugada!

El joven reveló que cuando se dio cuenta de quién era la cartera se lo dijo a su madre. "¿Mamá sabes de quién es? Hemos encontrado la cartera de Thor". Tristin contó que decidió ponerse en contacto con el actor mediante una carta para saber cómo podía hacerle llegar la cartera.