Chris Hemsworth se mofa del sexy posado de su hermano Liam Hemsworth

Chris y Liam Hemsworth, dos de los hombres más atractivos del panorama, han dejado claro en numerosas ocasiones por qué se nos cae la baba con ellos.

El último en calentar las redes sociales ha sido la pareja de Miley Cyrus, quien hace una semana nos regaló una imagen en su cuenta de Instagram donde aparecía con un mini bañador, que apenas le tapaba, luciendo un cuerpazo.

Pues bien, su hermano mayor ha hablado para ET donde le han preguntado sobre este sexy posado y la respuesta ha sido del todo irónica: "¿Sabes lo que parecía? Parecía alguien que se ha hecho una foto un viernes tarde por la noche, el típico post de un borracho. Y luego a la mañana siguiente decir no lo hice, ¿lo hice? Oh no", decía el marido de Elsa Pataky.

Después de oír esta respuesta todo apunta a que nos vamos a quedar sin un posado así de sexy de nuestro Thor. Eso sí, el actor ha reconocido que los hermanos sí se pican para ver quien está más en forma.

Chris también ha hablado sobre su futura cuñada Miley Cyrus, a quien ve muy contenta junto a su hermano.