Chris Hemsworth vs Liam Hemsworth: ¿con cuál de los irresistibles hermanos te quedas?

LA BATALLA CELEBRITY DE LA SEMANA

No son los primeros ni serán los últimos hermanos que deciden compartir profesión y dedicar su vida a la interpretación. Chris y Liam Hemsworth se encuentran en un momento muy alto en su carrera como actores y no sabríamos decir quién de los dos nos enamora más. Ambos se llevan a las mil maravillas como buenos hermanos, aunque últimamente se hayan vuelto un poco graciosillos metiéndose el uno con el otro a través de las redes sociales. A pesar de sus piques, los dos son guapísimos y simpatiquísimos, actúan estupendamente, acaban de estrenar peli y no pueden encantarnos más. No nos decidimos… ¿Nos ayudáis? ¡Vota ya!