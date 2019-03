Chris Hemsworth declara su amor en público a Elsa Pataky: “Lo mejor de venir a Los Ángeles fue conocer a mi esposa y la quiero muchísimo”

TRAS RECOGER SU GALARDÓN EN LA GALA G’DAY

Elsa Pataky tiene que estar requeteencantada con su maridito. No sólo es un actorazo que no para de cosechar éxitos en taquilla, sino que además está hecho todo un padrazo. Y para más ‘inri’, no ha dudado en confesar lo muy enamorado que está de su esposa cuando recogió su galardón durante la gala G’ Day: “Lo mejor de venir a Los Ángeles fue conocer a mi esposa y la quiero muchísimo, es la mejor cosa que me ha pasado en los últimos años. Así que gracias, a todos, pero especialmente a ella”.