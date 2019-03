Chris Hemsworth no cumple la promesa que le hizo a Elsa Pataky

ASÍ LO HA REVELADO LA ACTRIZ EN ‘THE TODAY SHOW’

Chris Hemsworth es el marido y padre ideal, y bien lo sabe Elsa Pataky. Juntos han formado una familia que no deja de dar envidia en las redes sociales, pero la actriz ha revelado un pequeño defecto de su guapo esposo en el programa The Today Show. Y es que el actor no ha sido capaz de cumplir una promesa que le hizo hace años, al principio de su relación… ¿De qué se trata?