Chris Hemsworth confiesa lo malo de tener un cuerpo perfecto

Chris Hemsworth es uno de los hombres más atractivos del universo hollywoodiense. Un físico que, aparte de la buena genética, también consigue con una dura disciplina física así como cuidando su alimentación.

Algo que comparte con su mujer, Elsa Pataky, ya que ambos son muy dados a publicar en sus redes sociales las rutinas de ejercicios que suelen practicar a diario, así como también seguir una alimentación equilibrada. De hecho los dos pueden presumir de unos cuerpos de infarto, algo que también tiene sus inconvenientes.

Y es que por muy exitosa que sea la carrera del actor australiano en el mundo cinematográfico, no cree que le tomen en serio. Así, en una entrevista para el Telegraph, ha confesado: “Hay una estética que requiere el papel. El culturismo se ve como una vanidad, mientras que si subo un montón de peso poco saludable o me pongo muy delgado para un papel, probablemente me llamarán un actor serio”.

Pero también considera que al estar tan comprometido con el entrenamiento y la buena salud, puede que algunos no entiendan el enorme esfuerzo que ha supuesto para él prepararse para ciertos papeles: "Probablemente estuve sobreentrenado durante años. Las personas que desarrollan músculos a menudo no se dan cuenta de que es un deporte que no debería ser siete días a la semana, dos horas al día. Estaba haciendo eso en la película anterior de Thor y tenía menos energía".

