Chris Hemsworth se burla de su hermano Liam con la portada de la revista 'Men's Health'

Muchas son las ocasiones en las que los actores Chris y Liam Hemsworth hablan sobre su relación y se dejan ver juntos, muy unidos, sobre la alfombra roja. Y es que los hermanos se llevan a las mil maravillas.

Aunque bien es cierto que el hecho de ser grandes personalidades públicas no les va a impedir ejercer sus roles de hermanos. Así, Chris Hemsworth, como hermano mayor, no ha dudado en burlarse de Liam via Instagram.

El protagonista de 'Los juegos del hambre' ha sido portada del mes de diciembre de la revista masculina 'Men's Health', donde Liam sale presumiendo de músculos. Pero Chris ha troleado la imagen y le ha pintado unas orejas gigantes, barba, y pelo de pincho. Una fotografía muy graciosa y que demuestra la complicidad que hay entre ambos.