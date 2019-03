Chris Hemsworth: “He visto a Liam estar en relaciones que no debería”

Chris Hemsworth ha sido nombrado este año como el hombre más sexy del universo celebrity. Un título con el que seguro que su mujercita, Elsa Pataky, está la mar de contenta y orgullosa.

Ahora podemos ver al guapérrimo actor posar así de buenorro para la revista GQ, momento que también ha aprovechado para recordar sus inicios, así como para hablar sobre sus hermanos.

Del pequeño de los tres ha dicho: “He visto a Liam estar en relaciones que no debería”. ¿Se estaría refiriendo a Miley Cyrus? Aunque no lo especifica, son muchos los que apuntan a que así es.

Hace ya más de un año que la pareja rompió su relación y su compromiso, aun así es una historia que sigue dando coletazos. De hecho, hace tan sólo unos días una persona cercana a Miley afirmaba que esta había confesado que las relaciones sexuales con Patrick Schwarzenegger son mucho más satisfactorias que con su ex.