Chris Hemsworth se nos pone macho, 'machote' para desbancar a su hermano

Es imposible pero sí, Chris Hemsworth cada día está más irresistible. Así lo deja de clarito en su último reportaje para la revista ‘Prestige’. En ella, el actor protagoniza una sesión de fotos convertido en un auténtico hombretón de los que ya no quedan, posando con su mirada más seductora y dedicando palabras de orgullo hacia su nueva faceta como padre de familia.

“Por el momento me gusta salir con mi bebé. Es fascinante verla. Cada día encuentras algo diferente. Cada vez es más consciente de lo que le rodea, y es increíble. También hago surf, me entreno y veo películas. Cosas normales. Mi mujer y yo somos muy aventureros y nos gusta hacer cosas, movernos”, cuenta Chris cuando se le pregunta pos sus chicas. Ayyyy, Pataky… ¡menudo partidazo que te has agenciado!

Desde luego, un reportaje en el que Chris vuelve a quedar a la altura de los más deseados del estrellato hollywoodiense y que nos recuerda mucho al protagonizado por su hermano, Liam Hemsworth, el pasado mes de mayo para la misma publicación. Así que, aunque las comparaciones son odiosas y en este caso más, ¿con cuál de los dos hermanitos te quedarías? Difícil elección…