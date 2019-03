Chloë Moretz le hace la pelota a su suegra, Victoria Beckham

Chloë Moretz y Brooklyn Beckham tienen una relación un poco complicada e intermitente que comenzó en 2014, y aunque ahora han vuelto a estar juntos y parece que están bien, tanto vaivén no debe sentarle muy bien a Victoria Beckham.

Y es que la relación con las suegras no siempre es fácil. Por eso Chloë ha decidido hacer todo lo posible por ganarse a la madre de su novio. ¿Cómo lo ha hecho? Llevando un look compuesto por los diseños de ex Spice Girl y etiquetándola en la publicación en la que se ve el modelito para que a Victoria no le pase desapercibido el gesto.

La verdad es que es una buena estrategia porque además de agradar a su suegra, iba monísima.