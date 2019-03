Chloë Moretz habla sobre Brooklyn Beckham en el nuevo número de Teen Vogue

Chloë Moretz nos ha vuelto a sorprender a todos con sus declaraciones acerca de Brooklyn Beckham. Y es que parece que tras la última entrevista concedida por la actriz, se confirma que lo de estos dos va en serio.

"¿Que qué es lo que me gusta de Brooklyn Beckham? Lo que me parece realmente interesante de Brooklyn, y lo que realmente me gusta de él, es que él es un apasionado de lo que quiere, ser jugador de fútbol profesional”, estas eran las bonitas palabras que la actriz le dedicaba en el nuevo número de Teen Vogue al mayor de los Beckham, del que ya ha hablado muy bien en más de una ocasión.

Y es que desde su primera aparición juntos, la relación de Chloë y Brooklyn nos tiene muy enganchados. ¿Estaremos ante una de las parejas de la temporada?