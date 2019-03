Chloë Moretz sobre Brooklyn Beckham: "Estoy cansada de ser la 'novia de'"

En una entrevista reciente, que será publicada en la próxima edición de septiembre 2016 de Glamour UK, Chloë Moretz ha hablado abiertamente de su relación con Brooklyn Beckham y ha destapado sus pensamientos sobre la sociedad actual.

Chloë Moretz en la edición de septiembre de Glamour UK | Glamour

Se define como feminista, aunque ella considera que el feminismo no se corresponde a la definición que se le da hoy en día. Ella defiende la igualdad entre hombres y mujeres, no que estas deban ser superiores, "a no ser que se lo merezcan", apunta Moretz.

Ser conocida como la 'novia de' es algo que aborrece y no entiende que esa expresión se siga usando para referirse a determinadas mujeres, con nombre y apellidos, en pleno siglo XXI.

"En serio, no sabéis la cantidad de veces que me describen como 'su novia'. Y entonces pienso: 'Claro, no te preocupes, llevo treces años trabajando con este único propósito'", comentaba con un tono irónico.

Aun así, dice que salir con Brooklyn es genial porque los dos entienden lo que significa que falseen tu vida.