Chloe Grace Moretz coquetea en Twitter con Shawn Mendes tras su ruptura con Brooklyn Beckham

Chloe Moretz, que terminó su relación con Brooklyn Beckham el pasado mes de septiembre, no ha perdido el tiempo. La actriz y modelo estadounidense ha coqueteado con Shawn Mendes, el artista musical que podría colaborar con Niall Horan en su primer disco en solitario.

Fue una imagen en blanco y negro, publicada por Mendes, en la que aparece éste tumbado en un sofá, con un pantalón de pinzas, la mano en la cabeza y una chaqueta abierta que deja al descubierto los atributos del cantante (sus perfectos y definidos abdominales).

Al ver esta instantánea en Twitter, Moretz no dudó en responder a Shawn con un gif en el que aparecía ella sonriendo de una forma muy pícara y mordiéndose el dedo pulgar. Unas horas después, la respuesta del canadiense fue: "Hahahahahaha, brillante uso de los gifs. X", mandándole un beso a la modelo.

Ella continuó con el flirteo, diciéndole: "Supongo que la creatividad llega cuando no puedo dormir por el jet lag", sin embargo, ya no hubo más respuestas por parte de Shawn. ¿Qué pensará Brooklyn de todo esto? Aunque él no ha perdido el tiempo, ya que se le vio junto a una chica muy explosiva tras el concierto de Elton John.