Los chicos de Sensación de Vivir vuelven al insti pero… ¡Para vender pantalones!

¿Brandon o Dylan? ¿El buenazo o el malote? Esa era la eterna cuestión de Kelly y la de media población femenina que se debatía entre estos dos chicarrones. Y parece que trece años después, este trio sigue con los mismo problemas. Los tres protagonistas de Sensación de vivir, rememoran una de las tramas de la serie en el nuevo anuncio de la marca de vaqueros Old Navy.

Kelly se ve de nuevo en el dilema de elegir. Pero esta vez la elección no es entre dos hombres, si no entre los vaqueros que llevan. Y como la atractiva rubia no quiere grabar tantos spots como capítulos en la serie le costó decidirse, Kelly opta por… ¡Quedarse con todos los vaqueros!

Pero ellos no son los únicos actores de la serie que han prestado su imagen para la campaña. Otro spot muestra a Gabrielle Carteris, que interpretó a Andrea Zuckerman, fantaseando con tener una relación con Brandon. Vamos, que a pesar de los años estos personajes siguen teniendo el mismo tirón.