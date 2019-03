El chico ideal: la perfecta combinación entre Harry Potter y Zayn Malik

Si eras fiel seguidor de 'One Direction' y no eras capaz de perderte una sola película de Harry Potter, has encontrado al clon que combina rasgos del mago con los que caracteriza a Zayn Malik. Increíble pero cierto, este chico lo está revolucionando en las redes al identificarse como la combinación perfecta entre cantante y actor.

Tallie Dar es quien a través de Twitter y un par de selfies se ha hecho mundialmente famoso por su parecido al mago de Howarts combinado con el del ex One Direction.

No es la primera vez que saltan en las redes estos parecidos más que razonables. Lo mismo ocurría cuando Ed Sheran encontraba a su gemelo idéntico.