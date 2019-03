Chenoa, Elsa Pataky, Miguel Ángel Múñoz o Ben Affleck, del Orgullo Gay a la celebración del 4 de julio, pasando por Wimbledon y la boda de Amadeo de Bélgica

TODOS LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE HAN SUCEDIDO DURANTE EL FIN DE SEMANA

El primer fin de semana de julio ha estado cargadito de acontecimientos y las celebrities no se han perdido ni uno de ellos. La celebración del 4 de julio no se la perdieron Ben Affleck y Jennifer Garner así como Manuela Vellés y Miguel Ángel Múñoz, que acudieron a la recepción del consulado de Estados Unidos en Madrid. En la capital española también se celebraba por todo lo alto el Orgullo Gay con rostros tan conocidos como Chenoa, Rosa López, Merche o Álex Gadea. Mientras tanto, Elsa Pataky y Chris Hemsworth o David y Victoria Beckham no faltaron a la final de Wimbledon, y Amadeo de Bélgica se daba el ‘sí quiero’ con la periodista Lili Rosboch.