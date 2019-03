Chelsea Marr, la doble de Angelina Jolie que triunfa en las redes

Chelsea Marr ha visto como su popularidad ha crecido de la noche a la mañana después de que su cuenta de Instagram se haya vuelto viral como consecuencia de su enorme parecido físico con la actriz Angelina Jolie. La ya considerada doble de la intérprete es una estudiante escocesa de 24 años que ejerce también como Gerente de Operaciones para una empresa de contratación de petróleo y gas.

Por el momento, y según ha declarado, la joven no desea seguir los pasos de Angelina en lo que a su trabajo se refiere, a pesar de que ya le han llegado numerosas ofertas del mundo del cine y la pasarela. Aunque no esté interesada en la fama que su parecido físico con la oscarizada actriz podría reportarle, Chelsea ha reconocido ser una gran admiradora de Angelina por su estilo, sobrio y elegante, y su compromiso con las causas sociales.

Tanta es su entrega que hace tan solo unos días la intérprete escribía una carta al diario británico The Times denunciando la situación en la que viven desde hace años los refugiados sirios. "Ayudar no depende de una cuestión geográfica. La responsabilidad de ayudar no depende de una cuestión geográfica, sino de derechos humanos y valores universales […]. Nuestros vecinos sirios han soportado las peores cargas durante años, con generosidad ejemplar, y ahora necesitan nuestra asistencia. Cada país, y cada gobierno, necesita tener un plan claro que afronte sus obligaciones internacionales y que haga balance de las necesidades de los ciudadanos", son algunas de las palabras que Jolie ha escrito en su llamamiento a la cooperación de los Gobiernos internacionales.