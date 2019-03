Chayanne y su hijo rompen su silencio tras su escándalo sexual

La semana pasada nos hacíamos eco del escándalo sexual en el que ha estado inmerso el hijo de Chayanne, Lorenzo Valentino Figueroa.

El hijo del cantante ha estado en el punto de mira después de que, supuestamente, se publicase una imagen de él en la que aparecía desnudo mostrando su pene. Una imagen que en cuestión de segundos se hizo viral a través de las redes.

Y aunque en un primer momento se especuló con que la imagen del hijo de Chayanne era obra de un montaje, la web que publicó la foto, gaymas.com, no solo confirmó que era él sino que reconoció que no es la primera vez que Lorenzo Valentino envía imágenes de este tipo.

Por este motivo, el hijo del artista ha querido romper su silencio y se ha pronunciado a través de su cuenta de Instagram publicando un amplio texto: "No soy una persona pública, pero las noticias que están circulando en redes sociales me obligan a expresarme públicamente. Soy un muchacho como cualquier otro de mi edad que se divierte, estudia y trabaja. Tengo padres que me han enseñado valores y respeto, y por lo tanto, sería incapaz de irrespetarme a mí mismo, o a ellos".

Por su parte, el artista puertorriqueño también ha querido sacar la cara por su hijo y compartió la publicación de Lorenzo bajo el título: "Estamos muy orgullosos de ti, te amamos".