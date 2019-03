Charlotte Crosby, pillada usando Photoshop en las imágenes que comparte en las redes sociales

Ya sabemos que a los usuarios de las redes sociales no les gusta que los famosos compartan imágenes editadas con Photoshop, y mucho menos si se trata de modificar sus cuerpos, y es que el uso del programa de edición está cada vez peor visto, y son muchos los que defienden la belleza al natural. Pero aún hay quien sigue siendo fiel al retoque digital para presumir de físicos irreales, y eso es precisamente lo que ha hecho Charlotte Crosby, consiguiendo desatar la furia de sus seguidores.

Recientemente la estrella del reality 'Geordie Shore' compartía una imagen donde aparecía junto a Stephen Bear en el set de rodaje de su nuevo programa de la MTV, 'Just Tatoo Of Us'. Ambos están abrazados en el sofá mientras duermen la siesta de forma cariñosa, pero sus seguidores se han llevado una gran sorpresa la descubrir que el móvil, que estaba junto a Charlotte en el sofá está deformado.

Rápidamente se han dado cuenta de que la instantánea había sido previamente editada con Photoshop, y los usuarios de las redes han llenado la imagen de comentarios criticando el uso de la edición digital. Entre los múltiples mensajes que ha recibido, algunos han destacado por mencionar lo perjudicial que es la edición de las imágenes por la influencia que los personajes públicos tienen sobre los más jóvenes, que buscan presumir de cuerpos similares sin darse cuenta de que sin el uso de Photoshop no es posible.

Pero hay muchos que confían en la celebrity y que consideran que únicamente se trata de un efecto óptico. Sea como sea, lo cierto es que la imagen supera los 800 comentarios con mensajes que sostienen todo tipo de ideas y que supera los 150.000 'Me gusta', mientras que Crosby no se ha manifestado al respecto.