Charlotte Crosby, de Geordie Shore, preferiría no tener tetas

Son muy frecuentes las intervenciones quirúrgicas para conseguir aumentar el tamaño del pecho, pero parece que no todas buscan lo mismo. Según ha declarado Charlotte Crosby, exparticipante de Geordie Shore, no está conforme con el tamaño de su pecho por ser demasiado grande: "Preferiría no tener tanto pecho", comentaba en la entrevista que ha concedido recientemente a la revista NW. Lo que muchas buscan, ella lo rechaza.

Después de someterse a una intervención quirúrgica para modificar la forma y tamaño de su nariz, y después de una severa dieta centrada en los productos de 'Hartley's' de tan solo 10 calorías por unidad, ha conseguido dar un cambio radical a su aspecto físico, pero tiene claro que no aumentaría su pecho. "Preferiría que mi sostén fuese más pequeño", ha explicado para la revista mencionada anteriormente, aunque no suele utilizar la prenda de lencería.

Charlotte no suele tener ningún reparo en hablar de sus complejos, de sus secretos de belleza o de su paso por el quirófano para retocar su nariz. Ha compartido con todos sus seguidores de las redes sociales el proceso que ha seguido para perder peso y lucir la figura que tiene ahora.