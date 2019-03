Charlize Theron lanzó una inapropiada propuesta a Obama: ir a un club de streptease

Parece ser que Charlize Theron ha contado una anécdota que no ha dejado indiferente a nadie. Resulta que la actriz acudió al show de Jimmy Kimmel, y allí confesó que aunque actuando tiene mucha seguridad, cuando está lejos de las cámaras es muy insegura, y por eso a veces mete la pata. Como lo que le ocurrió con el presidente Obama.

La actriz contó que había coincidido con el presidente en un acto, y Obama le dijo que estaba muy contento porque gracias a los shows como el de Kimmel, se podía llegar a un campo demográfico más joven. A lo que la actriz contestó: "Si quieres conocer otro campo demográfico, te puedo llevar a un club de striptease".

Cuando Charlize contó esta historia en el programa, comenzó a decir: "Fue terrible, Michelle Obama me iba a matar...". Incluso dijo que le costó conciliar el sueño después: "No pude dormir en cuatro semanas. Cerraba los ojos y pensaba: ¡Díos mío, lo que he dicho!". Parece ser que los nervios le jugaron una mala pasada, menos mal que el presidente de EEUU no se lo tomó mal.