Charlie Sheen se somete a un tratamiento mexicano alternativo contra el VIH y resulta ser un fracaso

Charlie Sheen sigue con su lucha contra el sida. El actor de 'Dos hombres y medio' y su representante, Marcos Burg, aparecieron en el programa estadounidense 'The Dr. Oz', un talk show especializado en salud conducido por el Doctor Mehmet Oz, y revelaron que Sheen se había aventurado a buscar una nueva alternativa para tratar la enfermedad en México, pero al parecer el experimento no salió como esperaba.

Y es que Charlie había dejado de tomar medicinas antes de someterse a la vacuna mexicana: "Desde hace una semana no estoy tomando medicinas ¿Estoy poniendo mi vida en riesgo? Seguro. ¿Y entonces? Nací muerto. Así que no me asusta", declaró en la entrevista. Tras el intento fallido, Marcos explicó en el programa de Oz: "Charlie vuelve a tomar sus medicinas. Intentó una cura de un médico mexicano, pero en el momento que la carga viral aumentó, comenzó a tomar el tratamiento".

Al parecer, la vacuna experimental que le había suministrado el doctor Sam Chachoua no le hizo ningún efecto y, para más inri, le aumentaron los niveles de VIH en sangre: "Estoy un poco fuera de juego porque justo antes de entrar me dieron unos resultados decepcionantes. No lo recomiendo, soy una especie de conejillo de indias", comentó Sheen al Doctor Oz.

Chachoua, quien no tiene licencia para ejercer la medicina en Estados Unidos, también intervino vía telefónica: "Tomé algo de sangre de él y me la inyecté. Charlie, si no sé lo que estoy haciendo entonces los dos tendremos un problema", confesó.