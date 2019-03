Charlie Sheen pide perdón por sus errores: "Me arrepiento de no haber usado condón"

Desde finales del pasado 2015, Charlie Sheen ha sido noticia en numerosas ocasiones después de que confesara que padecía VIH en televisión. El actor había sido extorsionado y se vio obligado a revelar que sufría esta enfermedad, la cual le fue diagnosticada cuatro años antes. Ahora, Charlie ha acudido al programa de NBC 'Today Show' y ha vuelto a sincerarse sobre el tema.

"Me arrepiento de no haber usado condón una o dos veces cuando todo esto sucedió. Me arrepiento de arruinar 'Dos hombres y medio'. Me arrepiento de no haber estado más implicado en la crianza de mis hijos… Pero ahora lo único que podemos hacer es mirar hacia delante", declaró.

El intérprete consiguió su mayor fama con su personaje en 'Dos hombres y medio', serie que le dio nominaciones en los Premios Emmy y en los Globos de Oro como mejor actor de comedia y que abandonó en la octava temporada. A pesar de que ha estado mucho tiempo en auge, siempre han corrido ríos de tinta sobre Sheen, que se caracteriza por ser el centro de la polémica debido a sus múltiples escándalos.