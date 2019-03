Charlie Sheen insulta a través de Twitter a su ex, Denise Richards: “Es una maldita estafadora, un pedazo de mierda y la peor madre del mundo”

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LE DEDICA PALABRAS MALSONANTES EN LAS REDES

Se ve que Charlise Sheen no ha aprendido nada tras ver los malos resultados que le ha dado el ponerse a insultar a través de las redes sociales. Ya en su día le costó el despido de ‘Dos hombres y medio’ y ahora ha sido us ex mujer, Denise Richards, el objeto de sus insultos. No es la primera vez que se enzarza con su ex a través de Twitter, así como ya lo ha hecho en otras ocasiones con otros rostros conocidos.