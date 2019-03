Charlie Sheen destroza borracho la habitación de un hotel

Charlie Sheen ha pasado unos días visitando Nueva York con su ex mujer Denise Richards y sus dos hijas, quedando alojados en el conocido Hotel Plaza de la Quinta Avenida.



Todo parecía marchar bien hasta que los encargados de seguridad del hotel tuvieron que llamar de madrugada a la Policía ante el escándalo que había en la habitación de Sheen.



Cuando la Policía llegó, se encontró al actor borracho y la habitación destrozada. Las mesas y las sillas estaban por esparcidas por el suelo y una lámpara de araña también había sido dañada.



El actor reconoció ante las autoridades que había "salido de fiesta" y al regresar al hotel acompañado de una mujer desconocida se dio cuenta de que había perdido la cartera y el teléfono móvil. Entonces destrozó la habitación en plena madrugada.



La mujer que le acompañó quedó aterrorizada y se encerró en el baño ante el ataque de ira. "Temió por su vida", afirman fuentes de Life & Style. "Charlie estaba desorientado y empezó a insultar a los policías".



Sheen no sufrió ningún daño físico como consecuencia del incidente, aunque fue acompañado al hospital por su ex mujer Denise Richards para que le hicieran un examen psiquiátrico.