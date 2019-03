Charlie Sheen confiesa que padece un trastorno bipolar

Hace unos días conocíamos la noticia de que Charlie Sheen se había sometido a un tratamiento mexicano contra el sida que había resultado ser un fracaso e incluso había aumentado sus niveles de VIH en sangre. Fue en el programa 'The Dr. Oz Show' donde habló sobre ello y en el mismo espacio ha sido donde ha reconocido que varios médicos le han diagnosticado trastorno bipolar.

"He sido diagnosticado por tantas personas que creo que en algún momento tenía que ver si es realmente así... El comportamiento maníaco-depresivo surge cuando estás dejando de abusar de las drogas y el alcohol. No ocurre cuando no estoy haciendo eso", explicó Sheen en el programa.

El actor de 'Dos hombres y medio' atribuye en parte a esta enfermedad alguna de sus adicciones, aunque Charlie nunca ha visto sus cambios de humor como un problema porque se había acostumbrado a ellos como parte de su día a día. "Siempre ha sido algo normal para mí. No puedo ser más honesto. Simplemente lo había aceptado como parte de mi máscara. No lo veo como un trastorno. Simplemente lo veo como un... interesante universo", confesó.

De momento, Charlie no tiene muy claro si tomar medicación contra su bipolaridad, aunque consideraría la opción. El Doctor Oz tiene claro que el afectado puede ser un gran ejemplo para personas con su misma enfermedad: "Charlie es valiente y está en un momento donde está analizando su salud de manera honesta y compartiéndolo con el mundo. El mensaje del programa del lunes es que hay esperanza y un tratamiento efectivo para el trastorno bipolar pero que si no se trata, empeorará otros problemas, como el abuso de drogas o las apuestas compulsivas", decía en un comunicado.