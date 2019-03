Charlie Hunnam emite un comunicado pidiendo a sus fans que dejen de insultar a su novia Morgana McNelis

La fama cuesta y esto es algo de lo que muchos famosos deberían mentalizarse, pero claro todo tiene un límite. Charlie Hunnam ha emitido un comunicado en su cuenta personal de Facebook (que más tarde borró) para pedir a sus fans que por favor dejen de insultar a su novia, Morgana McNelis.

Al parecer han sido varias usuarias de las redes las que lanzado comentarios ofensivos sobre Morgana, además de especular duramente sobre su relación.

"Un grupo de niñas inmaduras ha posteado un gran número de duros mensajes dirigidos a mi novia. Os pido con todo el respeto que dejéis de hacer eso. Ella es una persona inteligente, hermosa y amable que intenta vivir una vida sencilla y no tiene nada que ver con la industria del entretenimiento. Si queréis decir tonterías sobre mí, dejadla aparte", escribía el cantante.

Además añadía: "Lo que es más confuso es que estos ataques parecen venir de personas que dicen ser fans mías. Pensad en la lógica de esto por un momento. Es una chica a la que amo y con la que he pasado los últimos 11 años de mi vida, con esperanza de pasar 60 más. Ha sido una compañera leal y que me ha apoyado mucho antes de tener éxito o dinero. ¿Por qué alguien la atacaría por admirarme a mí? No tiene sentido".

Unas tiernas palabras con las que se demuestra que su amor por Morgana McNelis es verdadero y que le duele mucho que la gente insulte a la chica de la cual está locamente enamorado.