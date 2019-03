Charice Pempengco, actriz de Glee, sorprende con su cambio de sexo en el programa de Oprah Winfrey

Charice Pempengco, la actriz que interpretó a Sunshine en la exitosa serie 'Glee', nos ha dejado a todos con la boca abierta al aparecer públicamente transformada en un hombre. Y es que después de que el año pasado confesara su homosexualidad, la actriz ha querido dar un paso más y ha confesado su deseo por cambiar de sexo y vivir plenamente su sexualidad.

“No sé exactamente si me convertiré en un hombre, pero mi corazón es el de un varón. No sé si llegaré a un estado en el que cambie mi cuerpo, pero sí cambiaría mi look, cortarme el pelo, usar ropa de hombre”, declaraba Charice durante el programa de Oprah Winfrey en el que también habló de lo mal que lo ha pasado en los últimos meses.

La actriz, que se dio cuenta de que le atraían las mujeres con tan sólo cinco años, se mostró muy agradecida con sus fans que nunca le han dado la espalda y terminaba diciendo: “Todos somos iguales, seamos homosexuales o heterosexuales”.