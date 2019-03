Channing Tatum y Jenna Dewan celebran su cuarto aniversario de boda recién estrenados como papás

Si hay una pareja de celebrities loca de amor es sin duda la formada por Channing Tatum y Jenna Dewan. Ahora además tienen más motivos incluso para demostrar su felicidad y es que… ¡Están de aniversario! Ya son cuatro años los que llevan casados y disfrutando de una historia de amor de película.

Su relación surgió en el año 2006 entre bambalinas mientras rodaban juntos la película de baile Step up. Y es que el baile hace el cariño por lo que entre roce y roce se encendió la chispa del amor, una chispa que se sigue manteniendo en la actualidad.

Tras más de tres años de novios la pareja se comprometió en un idílico viaje por Hawai, donde Channing le declaró su amor eterno a Jenna y hasta la fecha ha mantenido su palabra a raja tabla. El gran enlace se celebró el 11 de julio de 2009 con un bodorrio por todo lo alto en Malibú (California).

Pero no fue hasta el nacimiento de su primera hija, Everly Tatum, que su amor no fue completo. La pequeña llegó al mundo el pasado mes de mayo y desde entonces forman una familia perfecta. A sus padres se les cae la baba con su niña, pero es especialmente Channing quien no puede evitar demostrar que es el padre y marido más feliz del mundo junto a las dos mujeres de su vida.