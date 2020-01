Channing Tatum y Jenna Dewan hicieron oficial su separación en 2018 con un comunicado a través de sus redes sociales. Y tan solo unos meses más tarde, el actor sería vinculado con la cantante Jessie J.

Channing Tatum y Jenna Dewan Tatum | seestrena.com

Los rumores de una posible relación saltaron en octubre de 2018, apenas unos meses después de su divorcio con la bailarina, después de nueve años de matrimonio y una hija en común, Everly.

Sin embargo, el romance se hizo oficial a principios de 2019, cuando la pareja fue cogida de la mano por las calles londinenses. Pero el amor les duro poco, y es que tan solo un año más tarde, El actor Channing Tatum y la cantante británica Jessie J ponían fin a su relación.

Y así lo reveló una fuente cercana a la pareja a la revista People, ambos rompieron de forma amistosa y el motivo se debe principalmente a la incompatibilidad de horarios y prioridades: "No ha habido ningún drama. Simplemente han decidido separarse y siguen siendo buenos amigos".

Y parece que ahora que ha comenzado el nuevo año, la pareja ha podido hacer coincidir al fin, sus tan apretadas agendas y es que ya es oficial, ¡han vuelto a retomar su relación!

Así lo hemos podido comprobar después de que Channing Tatum publicase una foto en su cuenta de Instagram donde hemos podido ver a la pareja muy acaramelada. Y si hay muchos que aman esta relación, hay muchos otros que la odian, y así lo comentaban un usuario en el perfil del actor: "Jenna se ve mejor a tu lado".

Un comentario, que sin duda, no sentó nadie bien al actor, y así decidió contestar. Una respuesta no muy acertada por parte de Channing, ya que muchos consideran que dejó mal a su exmujer por defender a su actual novia.

"No suelo contestar a mierda como esta, pero pareces una mala persona que odia sin pensar, como muchos otros, ¿por qué no piensas seriamente lo que estás haciendo? Si no puedes evitar ser una persona horrible y odiosa en mi página y apoyar la infinita e intocable belleza y mujer que es Jess… por favor, amablemente, vete de aquí. Nadie te quiere aquí. Especialmente yo. No hay cuerpo más precioso bello que mirar, pero aún mejor como ser humano que es Jess. Y sí, eso incluye a mi ex. Lo siento por vuestra opinión, pero lo que digo son hecho. Sed cuidadosos con vuestras acciones. Jenna es preciosa e increíble a su modo. No es más bella o mejor que nadie. La belleza es inmensurable. Está en el ojo del que mira".