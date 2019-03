Channing Tatum confiesa la broma pesada que le gastó a Jenna Dewan para pedirle matrimonio

Channing Tatum ha confesado que antes de casarse con Jenna Dewan quiso gastarle una broma pesada que acabó con la actriz llorando desconsoladamente. Ha sido durante su visita al programa de radio BBC Radio cuando ha contado esta divertida historia.

"Cuando le pedí que fuera mi esposa hice algo muy cruel porque pensé que lo entendería. Básicamente le dije que no quería casarme nunca... Le dije 'No creo en la institución del matrimonio, no creo que quiera casarme'. Ella rompió en llanto", contaba el sexy actor.

Lo que él no se imaginó nunca era que su mujer iba a reaccionar de esa manera, y creyó que se iba a dar cuenta de que todo lo que le estaba contando formaba parte de una simple broma: "Pensé 'Esto no está saliendo nada bien' así que se lo propuse antes de lo esperado", decía Channing.

Menos mal que al final la actriz acabó olvidando esta broma tan pesada y siguió adelante con el enlace. Desde que se conocieran en la película 'Step Up', la pareja se ha vuelto inseparable y ya forman una bonita familia junto a su hija Everly Elizabeth Tatum.