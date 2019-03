Chaning Tatum se disfraza de la princesa Elsa de 'Frozen'

Parece que el fenómeno 'Frozen' también está llegando hasta los famosos entraditos en años, y es que si pensabas en Chaning Tatum como uno de los hombres más sexys de Hollywood puede que está imagen le haga bajar alguna que otra posición.

El actor ha participado junto a su mujer, Jenna Dewan, en el estreno de la segunda temporada de 'Lip Sync Battle' (el programa que enfrenta a celebrities de la música, el cine o la televisión en una batalla de playback).

El próximo 7 de enero podremos ver a Chaning disfrazado de la princesa Elsa de 'Frozen' e interpretando el tema principal de la película, 'Let it go'. El actor 'Magic Mike' deja ese aura sexy que le envuelve y muestra su faceta más divertida: con peluca rubia, con el mítico vestido azul del personaje… ¡Una actuación que no tiene desperdicio!