Chace Crawford regresa a la soltería tras romper con la modelo Rachelle Goulding

Atención chic@s... ¡Nuestro querido Chace Crawford vuelve a estar soltero! Sí, sí, él mismo lo ha confirmado en un programa de televisión al preguntarle por su relación con la modelo, Rachelle Goulding.

"Ah, no. Ya no, pero está bien, estoy bien", estas fueron las palabras del guapo Chace, que aclaró que se tratata de una separación amistosa. La verdad es que la relación entre estos dos no parecía ser muy seria ya que desde el Memorial Day no se les ha visto juntos y parecían haber desaparecido del mapa.

El actor por su parte quiere centrarse en el trabajo y ya tiene algunos proyectos en mente: “Por el momento estoy viajando mucho y tratando de mudarme. Además tengo un par de películas independientes. Los Ángeles es diferente. Definitivamente es diferente de Nueva York, sobre todo para conocer gente”, dijo.

Nosotros estaremos muy pendientes de este guapo al que no creemos que le dure mucho la soltería. ¿Quién será la próxima afortunada en ocupar su corazoncito?