Una celosa Kristen Stewart, dispuesta a viajar a Australia para estar al lado de Robert Pattinson

Kristen Stewart es consciente de que su chico, Robert Pattinson, se está tomando un tiempo para reflexionar acerca de su relación. Pero la actriz teme que la distancia que les separa haga que Robert se olvide de ella por completo.

Por eso Kristen, sin dudarlo dos veces, ha decidido que volará a Australia para ir en busca y captura de Pattinson y dejarle claro a todas que ella es la única que manda en el corazón del vampiro.

La actriz californiana teme que su novio esté flirteando con otras chicas a sus espaldas. Está celosa y no puede sorportar estar sin él. Según una fuente cercana a la pareja afirma: “Robert Pattinson no se ha ido por mucho tiempo pero Kristen está enfadada, porque está preocupada por si su relación no funciona debido a la distancia”.

Mientras, Robert está rodando su última película ‘The Rover’, y entre rodajes y ensayos pasa buenos momentos con otras chicas. Aunque con unas más que con otras como Emilie de Ranvin, con la que tiene muy buen 'rollito'.

Aun así, Robert no le ha sido infiel en ningún momento a pesar del tiempo que se han dado. Pero mientras Kristen siga tan celosa, irá alejando más y más a su hombre. ¿Qué hará Pattinson al ver aterrizar a su novia en Australia?