Celebrities que la lían parda cuando suben a un avión

Mientras que a algunas de nuestras celebrities les da por sentir verdadero pánico cuando suben a un avión a otros les da por liarla parda. La última en montarla gorda en un vuelo ha sido Whitney Houston. La cantante se negó a abrocharse el cinturón de seguridad y estuvo a puntito de que la echara del vuelo. Pero ella no fue la única. Justin Bieber también dio la nota por lo mismo. Vamos, un comportamiento de 'divos' que no nos gusta un pelo.

La 'incontinencia' de Gerard Depardieu le dio el vuelo al actor. El francés había estado bebiendo antes de subir y pidió permiso para ir al baño, al parecer, exclamando: "¡Quiero mear, quiero hacer pis!", pero fue informado por la tripulación que tenía que esperar a que terminaran las maniobras de despegue y decidió hacerse 'pi-pi' en medio del pasillo... ¡Menudo espectáculo!

Naomi Campbell y Christian Slater también se suman a la lista. Mientras que ella fue esposada y expulsada de un avión de British Airways en 2008 por insultar al personal de cabina, Slater llegó mucho más lejos. El actor llevaba un arma en el equipaje y... ¡Sin licencia! Asíque fue expulsado del avión inmediatamente y detenido por posesión ilegal de armas, ¡qué fuerte!

A Melendi o David Hasselhoff lo de volar no les gusta un pelo y antes de subir a bordo calientan motores con un par de copitas... Pero el alcohol no es un buen compañero de viaje y mientras que David simplemente esperó al siguiente vuelo hasta que se le pasara, el asturiano la montó tan gorda que el piloto decidió dar media vuelta por no poder garantizar la seguridad de los pasajeros ante la conducta agresiva del cantante...

Y quien nos iba a decir que el sencillo y timidorro Leo Messi fuera otra de las celebrities que no pasan desapercibidas en el avión. Parece ser que el jugador del Barça se lo pasa bomba aporreando la puerta de emergencia mientras vuela y más de una vez han tenido que llamarle la atención.

Auténticos numeritos que bien por exceso de 'divismo' o bien por mala educación hablan muy mal de nuestras celebrities. Y es que es sacarles de su hábitat natural y se convierten en 'otro yo' difícil de controlar...