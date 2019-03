Celebrities que juegan con fuego

Empezando por el círculo cercano de Amy Winehouse nos encontramos con Kelly Osbourne, íntima amiga de la fallecida. Los vicios las unieron y Kelly parece que con el adiós de Amy ha visto el peligro muy de cerca. ¿Le hará reaccionar a tiempo? Tenemos nuestras dudas al ver el caso de Courtney Love, la cual vio morir a su marido, Kurt Cobain, y a día de hoy son sonadas sus salidas de tono cada vez que se va de fiesta.

Otra cantante con muchísima fama y éxito, como Winehouse, Whitney Houston, ha vuelto a ingresar recientemente en un centro de rehabilitación, de forma voluntaria. La gran voz negra ha pasado muchos años inmersa en el mundo de la droga y está haciendo todo lo posible para no volver a recaer. ¿Lo conseguirá? Una colega de ésta, la jovencísima Kesha, está coqueteado con la noche y sus malos vicios. Esperemos que viendo todo lo que pasa alrededor del mundo de la música, la cantante no siga ese camino ni termine como la mayoría de sus videoclips.

El mundo de la moda tampoco se libra. El polémico modisto John Galliano ha querido achacar sus últimos lamentable actos a las drogas y el alcohol. Aún así, no ha conseguido que Dior le reabra las puertas. Por otro lado, la modelo Kate Moss y el que era su pareja, Pete Doherty, dejaron imágenes muy comprometidas para el recuerdo, en el que se les veía disfrutar al máximo las noches londinenses.

Dos maduros del cine tampoco se quedan atrás: Charly Seen y David Arquette son más conocidos últimamente por sus juergas que por sus trabajos en la gran pantalla. Y las jóvenes promesas Daniel Radcliffe, que reconoció hace poco su alcoholismo, y Taylor Momsen, que no esconde sus adicciones, siguen los pasos de estos dos veteranos muy de cerca. Pero la cosa no acaba aquí en la Meca del cine... También dos de las celebrities más polémicas siguen estos 'juegos': Lindsay Lohan, que ha pasado por varias clínicas de desintoxicación e incluso por la cárcel, y Paris Hilton, a la que le gusta más una fiesta que a un tonto un lápiz..., se únen a esta larga lista de 'excesivos'.

¿Qué llevará a estas celebrities a jugar con fuego? Muchos dirán que es la presión mediática, el mundo de la fama o, en algunos casos, el miedo al fracaso. La lista de famosos que siguen este camino es cada vez más y más larga. ¿El caso de la gran Amy dará qué pensar a más de uno? Esperemos que así sea.