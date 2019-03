Cate Blanchett, Ian Somerhalder, Madonna o Johnny Depp y Amber Heard en las fiestas previas a los Globos de Oro 2016

Los Globos de oro 2016 se celebran esta noche en Los Ángeles, la entrega de premios conocida como la antesala de los Oscar es todo un acontecimiento dentro del mundo del cine, la televisión y la moda. Así, muchas de nuestras celebrities favoritas ya se han dejado ver antes de la gran noche en varias fiestas previas a los Globos de Oro.

Por un lado se ha celebrado con éxito la conocida fiesta Heaven en la Gala The Art of Elysium's todo un aconteciendo antes de los Globos de Oro donde muchas caras conocidas han acudido para ir haciendo boca antes de la entrega de premios, entre ellos pudimos ver a: Kaley Cuoco, Kelly Osbourne, Amber Heard muy bien acompañada por Johnny Depp o a la española Paz Vega.

Mientras en la premier de en los Premios Spirit han acudido personalidades como: Cate Blanchett, impecable con un estilismo de DelPozo, el actor Jason Segel, o la actriz de 'Orange is the new black' Uzo Aduba.

Por otro lado en la fiesta que organizó la cadena de televisión ABC fueron invitados de la talla de: Portia de Rossi o Juliette Lewis, entre otros.

Muy concurrida ha estado también la gala benéfica que ha organizado el actor Sean Penn para la Quinta Gala anual de Ayuda hacia a Haití. Así, el anfitrión posó junto a su exmujer Madonna muy acaramelados. También vimos a Pamela Anderson, Lana del Rey, Olivier Martinez o a Suki Waterhouse.

Doblete ha hecho este fin de semana Cate Blanchett en los Premios BAFTA en Los Ángeles, evento la que también acudieron la actriz Alicia Vikander, el actor Mark Ruffalo, o la protagonista de 'Juego de Tronos' Emilia Clarke.