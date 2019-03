Caroline Giuliani, hija del ex alcalde de Nueva York, pillada robando en Sephora

Caroline Giuliani, hija del ex alcalde republicano de Nueva York, Rudolph Giuliani, ha sido detenida por robar productos de belleza en la tienda Sephora de Manhattan.



Según publica el diario 'New York Post', la joven quería salir del establecimiento sin pagar los productos que llevaba en el bolso. Aunque las cámaras de seguridad han grabado cómo los escondía y los responsables de la tienda han llamado a la policía.



El valor del robo asciende a 100 dólares aproximadamente. Y cuando los responsables del establecimiento han visto quién era la ladrona han decidido no presentar cargos contra Caroline. Sin embargo, la policía se ha llevado a la joven a la comisaría, donde más tarde la ha recogido su madre.



Ahora será la oficina del fiscal del distrito de Manhattan quien decida si se acusa a la joven del delito.