Carlota Casiraghi y su novio Gad Elmaleh, Rita Ora, Dakota Johnson y más celebs en el CLB Paparazzi de la semana

CLB PAPARAZZI/LO QUE NO TE PUEDES PERDER

Es lunes, y eso significa que comenzamos con el CLB Paparazzi, esta semana vemos a Carlota Casiraghi junto a su novio Gad Elmaleh en el aeropuerto de Orly. Otra celebrity que tampoco ha pasado desapercibido es Rita Ora, ya que ha sido fotografiada en el aeropuerto de Londres con un look muy deportivo. Hablando de looks deportivos, Dakota Johnson ha sido vista con una amiga mientras ambas iban vestidas para hacer running. Pero estas no son las únicas celebs, hay muchas más, no te las pierdas.